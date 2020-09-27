اشتيوي يؤكد جاهزية المطارات للتشغيل وتسيير الرحلات

بحث رئيس مصلحة المطارات بالهيئة العامة للمواصلات والنقل التابعة للحكومة الليبية، صالح اشتيوي، مدى جاهزية المطارات والشركات الناقلة وآلية التشغيل لفتح المطارات.

وأكد رئيس المصلحة أن أغلب المطارات أصبحت جاهزة للتشغيل وتسيير الرحلات خدمة للمواطنين في جميع المناطق شرقا وغربا وجنوبا.

وفي وقت سابق، اطّلع اشتيوي بمقر المصلحة على تجهيزات المطارات، بالإضافة لمتابعة محطات الأرصاد بالمطارات والعمل على دمج وتوفير عدد من الراصدين الجويين بمحطات الرصد الجوي وكذلك استلام بريد مركز الأرصاد الجوي.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران في الحكومة الليبية عزالدين المشنون، قد أكد لـ218، في الـ22 من الشهر الجاري، أن هيئة الطيران المدني رفعت الحظر الجوي بشكل كامل أمام الطيران المحلي على كافة الوجهات الدولية والمحلية.

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