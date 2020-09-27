«الثني» يبحث مع رؤساء المجالس المحلية بغرب بنغازي مشاريع الخدمة المباشرة للمواطن

عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الأحد، اجتماعا مع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزائدي وعميد بلدية بنغازي صقر ابوجواري، لبحث الملفات الخاصة بالمجالس المحلية وأهم المعوقات التي تواجه عملهم.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية عز الدين الفالحكان، أن أبرز ما تم مناقشته في الاجتماع بحضور رؤساء المجالس المحلية غرب بنغازي أهم المعوقات التي تواجه عملهم من حيث المشاريع المتوقفة وأسباب توقفها ووضع آلية عمل تضمن استمراريتها، كما تناول الاجتماع مشاريع الخدمة المباشرة للمواطن وأهمها خطوط المياه والمراكز الصحية والمؤسسات التعليمية.

يذكر أن الحكومة الليبية تعاقدت على 418 مشروعا داخل الحدود الإدارية لبلدية بنغازي، ووصل حجم الإنجاز بها إلى أكثر من 300 مشروع بمختلف أنواعها، ولتذليل الصعاب على عمل رؤساء المجالس المحلية فقد تم الموافقة من قبل رئيس الحكومة الليبية على توفير مقار خاصة بكل مجلس محلى.

ومن المقرر إعادة النظر في كافة المشاريع التنموية والخدمية المتوقفة وتذليل الصعوبات التي تواجه تلك المشاريع، وفي النهاية تم الاتفاق على التواصل المستمر بين الحكومة الليبية ورؤساء المجالس المحلية من خلال بلدية بنغازي بشكل شهري وترفع حصيلت اللقاءات لمجلس الوزراء لنظر فيها.