الثني يتابع عمل وزارة الخارجية والترتيبات لعقد مؤتمر سرت الثاني

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني خلال اجتماع عقده أمس مع وزير الخارجية عبد الهادي الحويج، على الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر سرت الثاني خلال أكتوبر القادم.

وأكد الحويج أنه عقد بالخصوص اجتماعا مع أعيان ومشايخ القبائل الليبية، لوضع مسودة وثيقة المؤتمر للمصالحة، مؤكدا أن ذلك يعد أساسا لإنجاح أعمال مؤتمر سرت الثاني.

من جهة أخرى أطلع الحويج رئيس الحكومة على نتائج جولته للحقول والموانئ النفطية، كما ناقش الاجتماع تفعيل اللجنة المقترحة من قبل وزير الخارجية بشأن إلغاء أو تفعيل التعامل مع بعض الشركات التركية، إلى جانب بحث افتتاح مقر مكتب وزارة الخارجية ببنغازي، حيث أكد الحويج أن الافتتاح يأتي نتيجة للأمن والاستقرار بالمدن التي تبسط الحكومة الليبية سيطرتها عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا