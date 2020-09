أكدت

اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأحد، توقف العملية الانتخابية

ببلدية الخمس لأسباب أمنية.

وأعلنت

اللجنة، تأجيل موعد انتخاب المجلس البلدي ككلة وذلك لأسباب أمنية لكنها قامت فيما بعد

بإجراء الانتخابات التي أفضت إلى اختيار محمود علي عبد الحميد عميدًا للبلدية.

