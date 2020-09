البركي: تركيا تحاول استخدام المرتزقة لتحقيق مصالحها الخاصة

طالب المستشار في وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، سامي البركي، بالضغط على

جميع الدول التي جلبت المرتزقة إلى البلاد للمشاركة في الصراع الدائر بسحب كافة

المقاتلين.

واتهم البركي، في تصريحات صحفية، تركيا بمحاولة استخدام المرتزقة

لتحقيق مصالحها الخاصة بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة،

فائز السراج، تقدمه باستقالته من منصبه.

