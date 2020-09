الأرصاد : الطقس معتدل على أغلب مناطق الشمال ومرتفع الحرارة على الوسط والجنوب

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحد، درجات حرارة ستكون معتدلة نسبيا على أغلب مناطق الشمال وستظل درجة الحرارة مرتفعة في الوسط والجنوب.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن مناطق رأس أجدير حتى سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي، ستكون بها السماء قليلة السحب وتتكاثر احيانا مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر على بعض المناطق، و الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً هذا اليوم على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة للأتربة ، تتحول تدريجياً من مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 29 و 33 درجة وتسجل على سرت وأبونجيم ما بين 36 و 40 درجة ، وتسجل انخفاضا طفيفا يوم الغد على اغلب المناطق.

وأوضح المركز أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد و الواحات و مراده، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، و الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 30 و33 درجة وتكون ما بين 37 و40 درجة على اجدابيا وجالو والجغبوب، و تسجل ارتفاعا يوم الغد على أغلب المناطق.

وأشار المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غـات و غدامس و الحمادة، ستكون بها السماء صافية و الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، و قد تسبب في إثارة للأتربة للرمال على بعض المناطق وتكون هذا اليوم شمالية شرقية معتدلة السرعة على غدامس، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 38 و42 درجة ولا تتجاوز اليوم 32 درجة على غدامس.

ولفت إلى أن مناطق الكفرة و السرير و تازربو ، ستكون بها السماء صافية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون يوم غد متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و41 درجة.

