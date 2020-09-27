النعاس: الديمقراطية هي الحرية السياسية

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، إن الديمقراطية هي “الحرية السياسية”: وهي ترسيخ واقعي لمفهوم دولة القانون والمؤسسات.

وأوضح النعاس، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن الدستور يضمن حرية التعبير دون الإخلال بحقوق الآخرين وعدم المساس بالمصلحة العامة للبلاد، مشيرا إلى أن كل من يؤمن بفكرة من حقه أن يعبّر عنها سلميا وبكل حرية دون محاولة فرضها بالقوة، أو بالترهيب والوعيد.

وأكد النعاس، على أهمية الحوار لمعرفة أفكار الآخر، وإقناع الآخر بفكرة ما وهو أفضل بكثير من إكراهه عليها.