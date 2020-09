سفارة ساحل العاج تسجل المهاجرين غير الشرعيين بطرابلس تمهيدا لعودتهم

قام مندوب من سفارة جمهورية ساحل العاج بطرابلس، صباح اليوم الأحد،

بتسجيل المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية العاجية من نزلاء مركز إيواء طرابلس طريق

السكة بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذبن تم إنقاذهم في الفترة الأخيرة.

وأوضحت السفارة، أن التسجيل من أجل استخراج وثائق سفر مؤقتة

لهم لتسهيل عودتهم طواعية إلى بلادهم ساحل العاج جوًا عبر مطار إمعيتيقة الدولي ضمن

برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

