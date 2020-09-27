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لجنة كورونا بالكفرة تسجل 5 حالات وفاة و7 إصابات جديدة بكورونا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ببلدية الكفرة، عن تسجيل 5 حالات وفاة و 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الكفرة استلم 8 عينات أمس الأحد وأظهرت نتائج العينات سلبية حالة واحدة وإيجابية 7 حالات.

ولفتت اللجنة إلى أنه تم تماثل 10 حالات الشفاء.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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