إجمالي الإصابات بكورونا في مراكز العزل بمصراتة 30 حالة 

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مراكز العزل بلغ 30 حالة.

وأضافت اللجنة في إيجازها أمس أن إجمالي حالات العناية وصل إلى 17 حالة، موضحة أن مركز العزل رقم 2 سجل 8 حالات كشف و4 حالات دخول وحالة خروج واحدة و7 حالات إيواء و8 حالات عناية، كما سجل قسم العزل بمركز مصراتة الطبي 3 حالات دخول و6 حالات إيواء و4 حالات عناية، فيما سجل قسم العزل بمستشفى مصراتة للدرن حالة دخول و5 حالات عناية.

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