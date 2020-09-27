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تسجيل 536 إصابة جديدة بكورونا و296 حالة شفاء

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم 203، تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 333 حالة جديدة، و203 لمخالطين، وذلك من أصل 3 آلاف و48 عينة استلمها المختبر المرجعي للمركز أمس.

هذا كما أعلن المركز تسجيل 296 حالة شفاء، و21 حالة وفاة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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