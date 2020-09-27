تسجيل 536 إصابة جديدة بكورونا و296 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم 203، تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 333 حالة جديدة، و203 لمخالطين، وذلك من أصل 3 آلاف و48 عينة استلمها المختبر المرجعي للمركز أمس.

هذا كما أعلن المركز تسجيل 296 حالة شفاء، و21 حالة وفاة.

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