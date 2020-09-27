وسائل إعلام.. تفاصيل اجتماع اللجان الأمنية الليبية في القاهرة

كشفت مصادر إعلامية مطلعة، اليوم الأحد، عن تفاصيل اجتماع لجان أمنية ليبية في مصر برعاية مباشرة من الأمم المتحدة.

وأوضحت مصادر قناة العربية، أن الاجتماع يمهد إلى اجتماع عسكري موسع سيعقد في القاهرة خلال شهر أكتوبر، ويهدف إلى وضع خطة كاملة لتشكيل قوة من الجيش والشرطة وتكون قوة موحدة مسؤولة عّن تأمين المقر الجديد للحكومة.

وبحسب ذات المصادر، فأن الاجتماع يهدف أيضا للتشاور حول أن يكّون هناك اتفاق ملزم لكافة الأطراف بأن يكّون هناك جيش وطني ليبي موحد تحت مظلة موحدة، كاشفة في الوقت ذاته أن شخصيات عسكرية رفيعة ليبية ستزور مصر بداية من شهر أكتوبر المقبل.