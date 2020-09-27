السيسي يحذر من مخططات لزعزعة استقرار مصر

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه يُعوّل على وعي المواطنين لمنع تسلل الأفكار الهدامة وردع حملات التشكيك وزعزعة الاستقرار التي تتعرض لها مصر.

وأشار السيسي في كلمة ألقاها أثناء حضوره افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني للبترول في مسطرد بمحافظة القليوبية، إلى أن بلاده تواجه مخططات تُحاك بهدف تهديد استقرارها ونشر الفوضى فيها، داعياً المواطنين للانتباه إلى مثل هذه المخططات.

وأضاف الرئيس المصري أن من يقفون وراء هذه المخططات “يصرون على انتهاك استقرار الشعوب، وتخريبها، وتحويل الأطفال إلى إرهابيين يعملون في ليبيا أو مصر”.

وقال الرئيس المصري إنه على الرغم من كافة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ضمن مسار الإصلاح والتنمية، فإن من يقفون وراء هذه المخططات وحملات التشكيك لن يتوقفوا عن فعل كل ما هو ضد مصر.

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