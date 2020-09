شركة الكهرباء: “البريقة” لا تزودنا بالكميات المطلوبة من الوقود

أكدت الشركة العامة للكهرباء، من خلال بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك”، أن تصريحات مسؤول الإعلام بشركة البريقة لتسويق النفط الخيرة

غير حقيقية ومنافية للواقع تمامًا.

ولفتت الشركة، إلى أن البريقة لا تقوم بتزويدها بالكميات

الكافية من الوقود الخفيف(الديزل) لمحطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية، وتمت مخاطبتها

رسمياً عن طريق مسؤول الوقود بالشركة العامة للكهرباء الشهر الماضي، بشكل محدد بالكميات

التي جاءت كالتالي:محطة (كهرباء شمال بنغازي): تمت المطالبة بتوفير (70مليون) لتر من

الوقود الخفيف الديزل، وصل لخزانات المحطة (59 مليون) بخلاف الفاقد من هذه

الكمية، فلم يصل إلا في حدود (11مليون لتر).

محطة (كهرباء السرير الغربي): تم مطالبة شركة البريقة بتوفير

كمية وقدرها(70 مليون) لتر من الوقود الخفيف ( الديزل ) لهذه المحطة، والذي وصل لخزانات

محطة السرير (40مليون) لتر فقط لاغير، بخلاف الفاقد من هذه الكمية والذي لم يصل إلا

في حدود (30 مليون) لتر.

اما عن الكميات للشهر الجاري شهر سبتمبر من هذا العام وبالتحديد

إلى تاريخ (24 -9-2020م ) فجاءت كالتالي :

محطة (كهرباء شمال بنغازي): تمت مطالبة شركة البريقة لتسويق

النفط رسمياً من قبل مسؤول الوقود التابع للشركة العامة للكهرباء بضرورة توفير كمية

وقدرها (100)مليون لتر من الوقود الخفيف (الديزل)، والذي وصل لخزنات

محطة كهرباء شمال بنغازي هو (34 مليون لتر فقط لاغير)، والفاقد في حدود

(66 مليون لتر ).

محطة (كهرباء السرير الغربي): تمت مطالبة شركة البريقة لتسويق

النفط عن طريق مسؤول الوقود بالشركة العامة للكهرباء بضرورة تزويد كمية وقدرها (70مليون)

لتر من الوقود الخفيف (الديزل)، والكمية التي وصلت لخزنات المحطة (20 مليون) لتر

فقط لاغير، والفاقد في حدود (50مليون) لتر من الوقود الخفيف الديزل.

وأما عن الاحتياجات الشهرية لمحطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية والوحدات

التي تعمل بنظام الوقود الخفيف فيها على النحو التالي:

محطة( كهرباء شمال بنغازي) تحتاج شهريا في حدود (100مليون)

لتر من الوقود الخفيف (الديزل ).

محطة كهرباء (السرير الغربي ) تحتاج شهريا في حدود (70 مليون)

لتر.

محطة كهرباء (الزويتينة ) تحتاج شهريا في حدود (9 مليون)

لتر.

محطة كهرباء (الكفرة ) تحتاج شهريا في حدود 7مليون لتر.

إجمالي الاحتياجات الشهرية لتلك المحطات هو 186 مليون لتر

من الوقود الخفيف.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء، أنه منذ تاريخ هذه الأزمة

التي تعتبر خارجة عن إرادتها وأسفرت عن ساعات طرح أحمال وتسببت في أزمة انقطاع الكهرباء

في المنطقة الشرقية، طالبت شركة البريقة لتسويق النفط بضرورة تحمل مسؤوليتها والمصداقية

في إعلان أن سبب تقصيرهم هو عدم تلبية المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس إلى احتياجاتهم

وتقليل عدد الناقلات المطلوبة من قبلهم مما سبب عجز في إمدادت الوقود بالمنطقة وبالأخص

شركة الكهرباء.

وأكدت الشركة، أن استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية

مرهون بتزويدات الوقود المستمرة لمحطات الكهرباء في حال تم تزويدها بالكميات الكافية

من الوقود سواء الغاز أو الوقود الخفيف وتحديدًا الكميات الشهرية المطلوبة.

