الفاخري: حل الأزمة الليبية لن يكون عسكريا

أكد رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمنظمة الوحدة العربية مرزوق الفاخري، أن الحل العسكري للأزمة الليبية لم يعد خيارا، وأن حل الأزمة سياسيا.

وأوضح الفاخري في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن ما يحدث من مفاوضات هذه الأيام يتواكب مع ما تم الاتفاق عليه من إيقاف للعمليات العسكرية، كما يأتي تمهيدا لجعل منطقة سرت منطقة خضراء منزوعة السلاح وإعلانها العاصمة السياسية للحكومة الجديدة.

وقال الفاخري، :”إن اللقاءات والحوارات المقرر عقدها خلال الفترة الحالية ستطالب بإسقاط كافة الاتفاقيات العسكرية والأمنية التي أبرمتها حكومة الوفاق مع حكومة تركيا، وانسحاب المقاتلين الأجانب من كامل التراب الليبي وعودتهم من حيث اتو، وانسحاب طرفي النزاع خارج حدود منطقة سرت، وتشكيل قوة حماية مشتركة يكون ولائهم لله والوطن على أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة من ناحية تابعيتهم وانتمائهم وأن تكون لهم أرقام عسكرية”، على حد قوله.

وأضاف، :”الأطراف المتحاورة اليوم وغدا والمستمرة في عقد اللقاءات مطلوب منها مواكبة هذا الحدث وهو تثبيت الهدنة بين طرفي النزاع، وأن يكون لهم دور فعال في إصلاح ذات البين بين الفرقاء الليبيين، ويقع على عاتقهم إدارة الحوارات بما يخدم الشعب الذي ينتظر نتائج إيجابية تخرجه من النفق المظلم، أملنا في اللقاءات القادمة خيرا”، بحسب تعبيره.