العقوري: ملتزمون بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة

ليبيا – أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري عن ترحيبه بالتصريح الصادر عن جان لودريان وزير الخارجية الفرنسي والشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإمارتي في المؤتمر الصحفي الذي جمعهما، والذي حثّا فيه على دعم وقف إطلاق النار الدائم ودعم الحوار السياسي بين الليبيين ووقف التدخّلات الأجنبية.

العقوري أكّد -بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب- على أهميّة ما صرّح به لودريان وزير الخارجية الفرنسي من ضرورة توزيع عائدات النفط بعدالة بين جميع المناطق، معتبرًا أنّ العمل على الملف الاقتصادي سوف يخفّف من حدّة النزاع في ليبيا.

كما جدّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية على التزام مجلس النواب بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وحرص المجلس على التنسيق المستمر مع الجانبين الإماراتي والفرنسي لإيجاد حلّ للأزمة الراهنة عبر الحوار السياسي.

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