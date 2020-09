اجتماع الثني بمسؤولي النفط والكهرباء.. البدري: ليبيا صاحبة ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم ليس لديها وقود خفيف

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم السبت،

اجتماعًا بمسؤولي قطاعي النفط والكهرباء وذلك لبحث تداعيات الأزمة وأسبابها ووضع

حلول جذرية لها.

وأكد الثني، أن سبب الاجتماع هو الاستماع من المسؤولين في

قطاعي النفط والكهرباء عن المشاكل الحقيقية وراء الأزمة ما إذا كانت لأسباب فنية

أم لنقص المحروقات من الوقود الخفيف والغاز، موضحًا أن الأمور تعود للمربع الأول

ذاته، وأصبحت ساعات الإطفاء تصل إلى 15 ساعة، لذا على الحكومة أن تكون في مستوى

المسؤولية ولابد أن يعرف المواطن حقيقة الأمر.

وقال الثني، إنه طيلة السنوات الخمس الماضية لم تكن هناك

أزمة في الكهرباء، وأزمة الشهر الماضي أزمة غير مسبوقة، لافتًا إلى أن مصلحة المواطن

هي الأساس، وأن تصفية الحسابات ليس وقتها الآن.

وكشف الثني، عن الاجتماع الذي عقد مؤخرًا مع رئيس مجلس

النواب، عقيلة صالح، بحضور رؤساء اللجان في المجلس والمحافظ إضافة إلى أعضاء الحكومة،

وخلص إلى الاتفاق على استجلاب 4 بواخر نفط من الخارج على وجه السرعة وبشكل عاجل، وتخصيص

القيمة مالية المطلوبة لذلك، فضلا عن الاتفاق على تشكيل لجنة من مجلس النواب لمتابعة

الحالة ودراستها، مؤكدًا أن تلك الاتفاقيات لم ينفذ منها شيء حتى الآن على أرض

الواقع فمجلس النواب لم يتخذ الخطوات العملية التي تضع الأمور في نصابها حتى الآن

وعلى الجميع أن يعرف ذلك.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، عبدالسلام

البدري، إن المشكلة تكمن في توفر الوقود من عدمه، موضحًا أن مشكلة نقص الوقود الخفيف

(الديزل) لا تؤثر فقط في الكهرباء وإنما في جميع مناحي الحياة.

وقال البدري، إنه لا مبرر لدولة مثل ليبيا صاحبة ثالث أكبر

احتياطي من النفط في العالم وليس لديها وقود خفيف، كاشفًا أن أطراف كثيرة تسببت في

هذا الموضوع.

وتحدث مسؤول التوريدات في شركة البريقة عن تنقيص الكمية

المخصصة لمناطق شرق ليبيا من الوقود الخفيف بسبب وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة

ومصرف ليبيا المركزي، قائلًا إن خمس شحنات من أصل 22 شحنة هي التي وافقوا على توريدها

على مستوى ليبيا، وإن شحنتين فقط للمنطقة الشرقية وشحنتين لطرابلس والزاوية، وشحنة

واحدة لمصراتة، لافتا إلى أن المشكلة مستمرة حتى في شهر أكتوبر القادم بسبب خفض

الشحنات وتوقف المصافي.

