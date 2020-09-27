صنع الله يبحث مع شركة إيني سبل تحسين أداء شركة مليتة النفطية

ليبيا – استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس السبت المدير التنفيذي للعمليات لشركة إيني اليساندرو بوليتي والوفد المرافق له.

الاجتماع ناقش -بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط – جملة من المواضيع التي تهمّ الجانبين، وكان في مقدّمتها تطوير التركيبين البحريين والذي باشرت شركة مليتة للنفط والغاز الأعمال الهندسية فيه، من خلال ائتلاف شركتي تقنية للأعمال الهندسية وإيني بروجيتي، والحرص على تنفيذه حسب الجدول الزمني المُعدّ لذلك.

كما ناقش الحاضرون بعض نشاط شركة مليتة للنفط والغاز وكيفية دعمها لتحسين أدائها والعمل على تخفيض التكاليف خاصّة في هذه الظروف الصعبة وشحّ الميزانية، خاصّة وأنها تقوم بتوفير الغاز المطلوب لمحطات الكهرباء.

وبدوره، أكّد صنع الله على أنّ المؤسسة باشرت عمليات إعادة الإنتاج في بعض الحقول النفطية الآمنة وحرصه التام على توفير الظروف الأمنية المناسبة للأطقم الفنية التي باشرت مهامها بمجرد أن تم رفع حالة القوّة القاهرة عن الموانئ التي خضعت للمعايير المطلوبة من حيث توفر الأمن.

وشدّد على توفير وسائل النقل المناسبة لهذه العمالة لمباشرة أعمالها وقد بوشرت أول رحلة طيران من مطار معيتيقة إلى حقل النافورة وعلى متنها موظفي شركتي مليته والخليج.

هذا وحضر الاجتماع عن جانب المؤسسة الوطنية للنفط كل من: “عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج ابوالقاسم شنقير، ومدير عام التسويق الدولي عماد بن رجب، ومدير تسويق النفط الخام نعيمة صوان”.

كما حضر عن جانب شركة إيني كل من:” انطونيو بانزا المدير التنفيذي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وبروسكو بويدو مساعد المدير التنفيذي للتطوير، وعبد المنعم العريفي المدير العام لشركة إيني شمال إفريقيا”.

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