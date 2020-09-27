تقرير: روسيا تعتزم نقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا

نشر موقع “أورينت” السوري تقريراً أشار فيه إلى أن روسيا تعتزم نقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا تقتصر مهمتهم على حراسة الحقول النفطية وتثبيت نقاط عسكرية فيها.

ونقل الموقع تصريحات لمدير شركة “دير الزور 24” المحلية عمر أبو ليلى، الذي أفاد بوجود 80 مرتزقا من مناطق مختلفة من دير الزور تجندهم روسيا لإرسالهم إلى ليبيا لحماية مصالحها.

وأضاف المصدر أن المرتزقة سيجري نقلهم إلى ليبيا عبر قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية على أن تنقل مجموعات أخرى جرى إبلاغها في المنطقة بينما منعت روسيا المقاتلين من حمل هواتفهم الجوالة منعا لتسريب أي معلومات.

وبحسب أبو ليلى، فإن مجموعات أخرى جرى تبليغها للاستعداد للسفر لاحقا إلى ليبيا عبر قاعدة حميميم العسكري.

ووفقا للتقرير، فإن روسيا تنفي وجود مقاتلين لها في ليبيا رغم تقارير عسكرية تؤكد وجود مئات المرتزقة من “فاغنر” في المنطقة.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة، نشرته وكالة “رويترز”، مطلع الشهر الحالي، فإن روسيا سيّرت نحو 388 رحلة جوية من سوريا إلى ليبيا بواسطة طائرات عسكرية تابعة لروسيا، في الفترة بين نوفمبر 2019 ويوليو الماضي وفق نص التقرير

وأضاف المقال أن تقريرا آخر نشرته شبكة “السويداء 24” المحلية كشف عن فرار مجندين يتبعون الرئيس السوري بشار الأسد من أماكن خدمتهم في الأسابيع الماضية، وسجلوا في مكاتب تجنيد المرتزقة إلى ليبيا، حيث سافر قسم منهم إلى ليبيا عبر قاعدة “حميميم” العسكرية.

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