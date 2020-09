العامة للنقل البحري: الناقله “بدر” محتجزة قسرا ببلغاريا

أصدرت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، بيانا لتوضيح أخــر مستجدات الناقلة الوطنية “بدر”، مؤكدة أنها لم ولن تدخر جهداً لاسترجاع الناقلة بدر والمحتجزة قسراً وظلماً بدولة بلغاريا منذ أواخر نوفمبر 2017 ، والتي تم الإستيلاء والإعتداء عليها بقوة السلاح من قبل شرطة المنافذ البحرية البلغارية وذلك بإجبار الربان والطاقم بالنزول والإخلاء الفوري للناقلة وقطع الإتصالات عنها، ومن ثم تسليمها لشركة “بلغارجيومين” الزاعمة لأحقيتها بملكية الناقلة ( بدر) بإستخدام مستند رهن تم تزويره في وقت سابق في دولة اليونان.

وأوضحت الشركة، أنه على الرغم من صدور عدة أحكام قضائية لصالح الشركة بالإفراج عن الناقلة، ورغم الجهود الدبلوماسية التي بذلتها وزارة المواصلات ووزارة الخارجية مع الجهات البلغارية المختصة، إلا أن محاولات الإستيلاء على الناقلة لم تتوقف، حيث سعت شركة بلجارجومين منذ ذلك الحين للحصول على “ملكية” السفينة بالإعتماد على مستند الرهن المزور عن طريق عملية مزاد غير مشروعة في دولة بلغاريا.

وأكدت الشركة، أن شركة بلجارجيومين بإعادة تسجيل الناقلة عديد المرات وفي اكثر من دولة حيث تم تسجيلها أولاً تحت العلم البنمي بإسم ( BDIN )، ثم سجلت باسم ( Morgana ) تحت العلم البيليزي لصالح شركة ليبيرية ولحقها تسجيل أخر تحت العلم الكاميرون.

وقامت الشركة بالتنسيق مع مصلحة الموانئ والنقل البحري بمخاطبة السلطات البحرية المختصة بخصوص هذه التسجيلات وطالبت بالغاءها ، موضحة أن الناقلة حتى تاريخه لم تشطب وفقاً للقانون من سجلات ميناء طرابلس البحري المسجلة به وهي لا تزال ملكاً للشركة الوطنية العامة للنقل البحري .

وقامت الشركة فور كل تسجيل بإتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للطعن في هذه التسجيلات وبيان مدى مخالفتها للقوانيين والأعراف البحرية الدولية وقد كان لها ذلك ، حيث ألغيت كل هذه التسجيلات رسمياً من الجهات القضائية المختصة في كل دولة تم التسجيل بها .

وبتاريخ 9/12/2019، أصدر رئيس محكمة أثينا الإبتدائية مرسوم رسمي يفيد بإلغاء تصديق سند الرهن المقدم من طرف شركة بلغارجيومين ، وبالتالي بطلان سند الحجز والتنفيذ على الناقلة في بلغاريا وإعتباره كأن لم يكن ، ما يعني إلغاء جميع الإجراءات المترتبة عليه

.

وأكدت الشركة، قيامها برفع الأمر من جديد الى القضاء البلغاري بطلب إعادة ثبوت ملكية الناقلة وإسترداد حيازتها والسيطرة عليها وفقاً لأخر المستجدات ، وقبل الفصل في الدعوى فوجئت الشركة بأن هناك شركة تدعى ( Livia-shipping) تزعم ملكيتها للناقلة وأنها أطلقت عليها إسم ( Mariam-B ) وأنها تقدمت بطلب إلى السلطة البحرية البلغارية وميناء بورغاس للحصول على إذن لإبحار الناقلة وضمنت طلبها شهادة تسجيل للناقلة صادرة عن السلطة البحرية لدى (الكيان الصهيوني) في محاولة للهروب بالناقلة قبل صدور الحكم من القضاء البلغاري.

