الهيئة العامة للكهرباء: شركة البريقة لا تقوم بتزويدنا بالكميات الكافية من الوقود الخفيف

أرجعت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، سبب استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي إلى أن «شركة البريقة لتسويق النفط لا تقوم بتزويدنا بالكميات الكافية من الوقود الخفيف(الديزل) لمحطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية».

وقال الناطق باسم الهيئة ربيع خليفة لـ«بوابة الوسط» الأحد قمنا بـ«مخاطبة شركة البريقة لتسويق النفط رسميا عن طريق مسؤول الوقود بالشركة العامة للكهرباء في شهر أغسطس تحديدا وبالكميات المطلوبة لمحطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية»، مشيرًا إلى أن بعض كميات الوقود الخفيف التي وصلت إلى المحطات «غير مطابق للموصفات وسبب العديد من المشاكل في من انسداد الفلاتر وكذلك عطل منظومات معالجة الوقود».

المحطات تحتاج إلى 186 مليون لتر من الوقود الخفيف

وكشف الناطق باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، أن محطة كهرباء شمال بنغازي تحتاج شهريا في حدود «100مليون لتر» من الوقود الخفيف «الديزل» ومحطة كهرباء السرير الغربي تحتاج شهريا «70 مليون لتر» ومحطة كهرباء الزويتينة تحتاج شهريا «9 مليون) لتر، ومحطة كهرباء الكفرة تحتاج شهريا في حدود «7 مليون لتر» أي أن إجمالي الاحتياجات الشهرية لتلك المحطات هو «186 مليون لتر» من الوقود الخفيف.

وأوضح ربيع خليفة «طالبنا شركة البريقة في شهر أغسطس الماضي، بتوفير كمية وقدرها (70مليون) لتر من الوقود الخفيف الديزل لمحطة كهرباء شمال بنغازي وما وصلنا لخزنات المحطة فقط لاغير( 59 مليون ) لتر فقط»، أما محطة كهرباء السرير الغربي فقد طلبنا كمية وقدرها «70مليون لتر» وما وصل لـ«خزنات محطة السرير هو (40 مليون) لتر فقط لاغير».

كميات الوقود المطلوبة خلال شهر سبتمبر

وبالنسبة لكميات شهر سبتمبر الجاري قال ربيع خليفة: طلبنا لـ«محطة كهرباء شمال بنغازي كمية وقدرها (100)مليون لتر من الوقود الخفيف (الديزل ) والذي وصل لخزنات محطة كهرباء شمال بنغازي هو (34 مليون لتر) فقط لاغير بنقص قدره (66 مليون لتر)»، أما محطة كهرباء السرير الغربي، «طالبنا شركة البريقة لتسويق النفط بضرورة تزويد المحطة بكمية وقدرها (70مليون) لتر من الوقود الخفيف (الديزل) لكن ما وصل لخزنات المحطة هو (20 مليون) لتر فقط لاغير

بنقص في حدود (50مليون) لتر».

وأكد الناطق باسم الهيئة ربيع خليفة أن استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية «مرهون بتزويدات الوقود المستمرة لمحطات الكهرباء بالكميات الكافية سواء الغاز أو الوقود الخفيف».

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