مواطن يتبرع بتوفير وتركيب أغطية لغرف صرف مياه الأمطار في بنغازي

تبرع المواطن طاهر ساسي بتوفير وتركيبة أغطية للغرف الخاصة بتصريف مياه الأمطار في مدينة بنغازي، بعد أن قام بتصنيعها بنفسه، بحسب صفحة «وسط البلاد بنغازي ليبيا» على «فيسبوك».

وأكدت الصفحة في منشور اليوم الأحد، أن المواطن طاهر سياسي بدأ تنفيذ هذه العملية تطوعا و«بدون مقابل» ، مشيرا إلى أنه وفر في وقت سابق أغطية لغرف تصريف مياه الأمطار في كوبري جليانه ونادي الشمال.

وسبق للمواطن طاهر ساسي بتوفير أغطية لفتحات تصريف مياه الأمطار المسروقة بمنطقة قاريونس استجابة منه لنداء أطلقه العديد من سكان المنطقة.

وقالت صفحة «سكان بنغازي مند 100 عام» على «فيسبوك» إن ساسي قام بتصنيع 35 غطاء لتلك الفتحات على حسابه وبورشته الخاصة، حرصاً على سلامة الأطفال والمارين بالمنطقة، ولم ينتظر أن يقوم سكان منطقة قاريونس بجمع الأموال اللازمة لتوفيرها.

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