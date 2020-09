داخلية الوفاق تضبط عضو مجلس إدارة شركة الكهرباء لاتهامه في قضايا فساد

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الأحد، أن إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من ضبط المدعو “ع.ف.أ” مدير عام مشروعات الانتاج بالشركة العامة للكهرباء سابقاً، وعضو مجلس الإدارة حالياً.

وأوضحت الوزارة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المتهم مطلوب من قبل مكتب النائب العام في قضايا فساد بالشركة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته لجهات الاختصاص.

هذا وكانت قد تسببت أزمة الكهرباء المستمرة في البلاد إلى أثارت غضب واحتقان المواطنين ودفعهم للخروج في احتجاجات ضد حكومة الوفاق غير المعتمدة ، رافعين شعارات “لا للحلول المؤقتة نعم للحلول الجذرية” و”الكهرباء من حقوقنا”وأخرى مناهضة لحكومة الوفاق وللشركة العامة للكهرباء، مطالبين بتحسين الخدمات العامة.

