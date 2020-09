شكري وبومبيو يبحثان هاتفيا جهود تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره

الأمريكي “مايك بومبيو” آخر المُستجدات على الساحة الليبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، بين

شكري وبومبيو تم خلاله مناقشة العلاقات الاستراتيجية وعدد من القضايا الإقليمية

والدولية.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، أن شكري وبومبيو

بحثا خلال الاتصال الجهود المبذولة لتثبيت عملية وقف إطلاق النار في ليبيا، كما تم

تناول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وأضافت الخارجية المصرية، أن شكري وبومبيو شددا

على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة

المقبلة، خاصة في ظل التحديات وتعدد الأزمات التي تعاني منها المنطقة.

