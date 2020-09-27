الوطني لمكافحة الأمراض يستعد لمجابهة مرض الليشمانيا في مدن الجبل

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استعداده لمكافحة مرض الليشمانيا في مدن الجبل، حيث قام فريق إدارة مكافحة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني بزيارة المدن الأكثر تسجيلا لمرض الليشمانيا، وذلك لدراسة وبحث عوامل ونواقل المرض فيها.

الزيارة شملت الجبل، الذي يعد إحدى المناطق الأكثر تسجيلا للإصابات بمرض الليشمانيا، حيث تتوفر البيئة المناسبة للقوارض وذباب الرمل الناقل للمرض.

وسبقت ذلك زيارة لمدينة تاورغاء لتقييم الوضع فيها، وتأتي هذه الزيارات استعدادا للبدء في برنامج المكافحة قبل دخول موسم انتشار مرض الليشمانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا