سيف النصر: الحوار الليبي بالمغرب يناقش آليات ومعايير تولي المناصب

نقل موقع انوار بريس المحلي المغربي، عن عبد المجيد سيف النصر مبعوث مجلس النواب الليبي لدول المغرب العربي، أنا أعضاء وفد الحوار الليبي وصلوا للمغرب، على أن يستأنف الحوار في أولى جولاته، يوم الثلاثاء 30 سبتمبر2020.

وأضاف لذات المصدر، أن جدول أعمال الحوار، سيركز على المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، والخاصة بآليات ومعايير تولي المناصب السيادية.

وعبر سيف النصر، عن شكره وتقديره للمغرب، ولأعضاء الوفدين، الذين قدموا كل التنازلات الممكنة من اجل ليبيا قوية وموحدة.