مديرية أمن المرج تنظم الجمع السنوي لمنتسبيها

نظمت مديرية أمن المرج، أمس، بالمدينة الرياضية، الجمع السنوي لمنتسبيها، وذلك بحضور مدير الأمن، العقيد وهبي الرخ.

وأفاد مراسل قناة ليبيا في المدينة، بأن الجمع حضره أيضا كل من الضباط وضباط الصف والجنود بجميع وحدات وأقسام ومراكز المديرية، وذلك للمهاجرة بالأمن، والوقوف على كافة المستجدات، مشيرا إلى أن الجمع نظم لأكثر من 3 آلاف عنصر من العناصر التابعة لمديرية أمن المرج.

وقد ألقى مدير أمن المرج، خلال الجمع، محاضرة دعا فيها للالتزام بالضبط والربط، مشددا في الوقت ذاته على الحرص على خدمة الوطن والمواطن.

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