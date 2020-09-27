طرح أحمال لـ8 ساعات في المنطقة الشرقية

قالت الهيئة العامة للكهرباء في الحكومة الليبية إن عجز الشبكة العام لليوم الأحد يقدر بـ 500 ميغاوات.

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، أن ساعات طرح الأحمال تتراوح بين 6 و8 ساعات نتيجة خروج بعض الوحدات عن العمل في محطتي شمال بنغازي والسرير الغربي.

وكانت هيئة الكهرباء قد أعلنت أن الوحدة الخامسة في محطة شمال بنغازي دخلت على الشبكة العامة في المنطقة الشرقية معربة عن أملها في أن تستقر الشركة

وشهدت المدن الليبية خلال الفترة الماضية احتجاجات كبيرة على سوء الخدمات المقدمة من الحكومات في طرابلس وبنغازي مطالبين بوضع حلول سريعة وتوفير الطاقة الكهربائية وتحسين عمل الشبكة.

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