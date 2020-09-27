صالح اشتيوي: أغلب المطارات أصبحت جاهزة للتشغيل وتسيير الرحلات

بحث رئيس مصلحة المطارات بالهيئة العامة للمواصلات والنقل التابعة للحكومة الليبية، صالح اشتيوي، مدى جاهزية المطارات والشركات الناقلة وآلية التشغيل لفتح المطارات.

وأكد «شتيوي» أن أغلب المطارات أصبحت جاهزة للتشغيل وتسيير الرحلات وخدمة المواطنين في جميع المناطق شرقا وغربا وجنوبا.

واطلع رئيس مصلحة المطارات في وقت سابق من هذا الشهر بمقر المصلحة، على تجهيزات المطارات، بالإضافة لمتابعة محطات الأرصاد والعمل على دمج وتوفير عدد من الراصدين الجويين بمحطات الرصد الجوي وكذلك استلام بريد مركز الأرصاد الجوي.