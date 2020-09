ادعى عراب نكبة فبراير في ليبيا الصهيوني برنارد

ليفي أنه أوصى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ووزيرة الخارجية الأمريكية

السابقة هيلاري كلينتون في عام 2011م باتخاذ موقف في ليبيا من خلال الشهادات التي

قدمها لهما، على حد زعمه.

وشدد ليفي في تصريحات صحفية، أنه شجع ساركوزي

وكلينتون على دعم المليشيات وقتها في ليبيا، مؤكدا أنه لعب دورًا إيجابيا في النكبة.

واكد ليفي أن النتائج في ليبيا جاءت على غير

المتوقع، حيث تدخلت قوى أجنبية لا تؤمن بالديمقراطية في الشأن الليبي، فضلا عن

انتشار حركات التطرف ومحاولة استغلال الأوضاع السيئة هناك.

وأضاف ليفي أنه زار تونس في عام 2014م للالتقاء

بمن وصفهم ليبيين من ذوي النوايا الحسنة والذين ينتمون لجميع الأطياف الليبي، مدعيا

أنه فعل ذلك لأنه من مؤيدي ليبيا الموحدة والديمقراطية، مضيفا أنه هناك حركات

متطرفة تظاهرت ضد زيارته وأنه كان يتوقع ذلك، سواء من تنظيم القاعدة أو جماعة

الإخوان الإرهابية.

The post ليفي: أوصيت ساركوزي وكلينتون بدعم المليشيات في ليبيا.. لكن النتائج جاءت عكس المتوقع appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24