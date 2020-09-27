مواطن يتبرع بتوفير وتركيب أغطية لغرف تصريف مياه الأمطار ببنغازي

تبرع المواطن طاهر ساسي بتوفير وتركيب أغطية للغرف الخاصة بتصريف مياه الأمطار في مدينة بنغازي، بعد أن قام بتصنيعها بنفسه.

وبدأ المواطن طاهر سياسي في تنفيذ هذه العملية تطوعا و«دون مقابل»، مشيرا إلى أنه وفر في وقت سابق أغطية لغرف تصريف مياه الأمطار في كوبري جليانة ونادي الشمال.

وأكد أنه على توفير أغطية لفتحات تصريف مياه الأمطار المسروقة بمنطقة قاريونس استجابة منه لنداء أطلقه العديد من سكان المنطقة.

وقام «ساسي» بتصنيع 35 غطاء لتلك الفتحات على حسابه وبورشته الخاصة، حرصاً على سلامة الأطفال والمارين بالمنطقة، ولم ينتظر أن يقوم سكان منطقة قاريونس بجمع الأموال اللازمة لتوفيرها.