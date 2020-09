رسمياً .. المعلم يتهم تركيا أمام الأمم المتحدة بنقل الإرهابيين والمرتزقة من سوريا إلى ليبيا

اتهم وزير الخارجية السورية وليد المعلم، اليوم الأحد، تركيا

بنقل الإرهابيين والمرتزقة من بلاده إلى ليبيا، واصفًا إياها بأنها أحد الرعاة الرئيسيين

للإرهاب في المنطقة.

وأوضح المعلم، في خطاب مُسجل مُسبقًا أمام الجمعية العامة

للأمم المتحدة، أن النظام التركي الحالي أصبح خارجًا عن القانون بموجب القانون

الدولي، داعيا المجتمع الدولي لوقف سياساته وأفعاله التي تهدد أمن واستقرار المنطقة

بأسرها .

وأضاف المعلم أن تركيا ارتكبت جريمة ضد الإنسانية في بلاده،

ساردًا تعديات أخرى لتركيا منها انتهاك سيادة العراق، واستخدام اللاجئين كورقة مساومة

ضد أوروبا، واستمرار التنقيب عن موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط.

وكان المعلم، قد قال في تصريحات صحفية، إن ليبيا ضحية التدخلات

والأطماع الخارجية، التي يأتي في مقدمتها العدوان التركي الطامع في ثرواتها، مؤكدًا

أن بلاده تدعم وقف إطلاق النار، واستئناف محادثات 5+5.

