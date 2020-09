أمن شحات تحذر من عملة مزورة فئة “عشرين ديناراً” متداولة في الأسواق

حذرت مديرية أمن شحات، اليوم الأحد، من وجود عملة نقدية مزورة

من فئة عشرين دينارا، يجري تداولها في الأسواق خلال هذه الأيام.

وطالبت المديرية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، المواطنين بالإبلاغ فورا عن أي عملة مزورة في

أقرب مركز شرطة .

وأرفقت المديرية في البيان، صورا توضح الفرق بين العملة الأصلية

والمزورة، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيام بالمعاملات المالية.

