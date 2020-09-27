العامة للكهرباء تفند تزويدها بالوقود الخفيف من قبل شركة البريقة

فندت الشركة العامة للكهرباء قيام شركة البريقة لتسويق النفط بتزويد محطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية بالكميات الكافية من الوقود الخفيف الديزل.

وقالت الشركة إن السبب الرئيسي لهذه الأزمة هي شركة البريقة لتسويق النفط التي لا تقوم بالتزويدات المطلوبة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء، ربيع خليفة، أنه ومنذ تاريخ هذه الأزمة والتي أسفرت عن ساعات طرح أحمال في المنطقة الشرقية لم تتلق الشركة أي تزويدات شهرية من شركة البريقة لتسويق النفط، وأن كل التزويدات يومية رغم وجود النقص بها.

وطالب المتحدث باسم الهيئة شركة البريقة لتسويق النفط بضرورة تحمل مسؤوليتها والمصداقية في موعيد التزويدات.

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