الثني يجتمع برؤساء المجالس المحلية لمناطق وأحياء طوق بنغازي

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع رؤساء المجلس المحلية لمناطق طوق بنغازي، وذلك لبحث شؤون أحيائهم.

وناقش الاجتماع سير الأوضاع المعيشية في هذه المناطق وأبرز المشاكل التي تواجهها خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنى التحتية والخدمية وعلى رأسها مشاكل المياه والصرف الصحي ورصف الطرق العامة وغيرها من المشاريع.

وأكد الثني عقده لسلسلة من الاجتماعات مع الجهات المختصة منح خلالها الإذن لانطلاق مشاريع البنى التحتية لهذه المناطق.

وثمن رؤساء المجالس المحلية دور الحكومة الليبية ورئيسها عبدالله الثني في تخصيص هذه المشروعات لهذه المناطق، مؤكدين ما تمثله من أهمية لصالح المواطن.