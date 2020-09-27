العقوري يشيد بالمواقف الفرنسية والإمارتية الداعمة لاستقرار ليبيا

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، عن ترحيبه بالتصريح الصادر عن وزير الخارجية الفرنسي، جان لودريان، ونظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد، والذي حثا فيه على دعم وقف إطلاق النار الدائم، ودعم الحوار السياسي بين الليبيين، ووقف التدخلات الأجنبية.

حيث أكد العقوري على أهمية ما صرح به لودريان من ضرورة توزيع عائدات النفط بعدالة بين جميع المناطق، معتبرا أن العمل على الملف الاقتصادي سيخفف من حدة النزاع في ليبيا.

كما جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية التزام مجلس النواب بمخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة، وحرص المجلس على التنسيق المستمر مع الجانبين الإماراتي والفرنسي لإيجاد حل للأزمة الراهنة عبر الحوار السياسي.

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