الميهوب رداً على أردوغان: جميع الاتفاقيات التي وقعتها مع السراج غير قانونية وتعتير لاغية

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، طلال

الميهوب، اليوم الأحد، أنه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها

مع تركيا، منذ وصول حكومة الوفاق غير المعتمدة إلى السلطة.

وأوضح الميهوب في تصريح صحفي، أنه سيشارك في اللجنة جميع

النخب السياسية ومن كافة الأقاليم، مبينا أن هذه اللجنة ستشرع في أعمالها بعد تشكيل

المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة واستقرار البلاد، إضافة إلى طرد المرتزقة وإخراج

الأتراك .

وأشار الميهوب إلى أن اللجنة ستتوّلى إعادة النظر في جميع

الاتفاقيات والمعاهدات بين تركيا وليبيا خلال فترة حكومة الوفاق، وذلك لعدم شرعيتها،

وعدم استيفاء الشروط، مستنكرا تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها

إن الاتفاقيات التي وقعتها بلاده مع الوفاق ستبقى نافذة حتى بعد رحيل السراج وقدوم

سلطة جديدة .

واستغرب من تمسك أنقرة بما وصفها بـ”المكافآت”

التي حصلت عليها في ليبيا، بعدما انتهزت فرص ضعف حكومة الوفاق غير المعتمدة، فضلا

عن وجودها غير الدستوري .

وتابع الميهوب أن أردوغان تناسى أن حكومة الوفاق غير

المعتمدة التي وقّع معها جميع الاتفاقيات التي تعدّت السيادة الليبية، لم تنل الثقة

من مجلس النواب، الجهة الوحيدة المنتخبة، وبالتالي فهي غير مبنية على قواعد قانونية

ودستورية، وتعتبر لاغية.

وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج اتفاقات أمنية وعسكرية، كما

وقّع الطرفان مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول منها مصر واليونان

انتهاكاً للقانون الدولي.

