مصر والدنمارك يبحثان مستجدات الملف الليبي

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد ٢٧ سبتمبر الجاري، وزير الخارجية الدنماركي يبّي كوفود، للتباحث حول آخر مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي.

وصرح المُتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أنه فيما يتعلق بالملفات الإقليمية، تباحث الوزيران حول مُستجدات عدد من القضايا بدول المنطقة، حيث استعرض شكري الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، مؤكداً تواصل مصر مع مختلف الأطراف الليبية لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، والدفع قُدماً بمسار تحقيق الأمن والسلام والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة والمؤسسات الليبية، بما يضمن المستقبل الذي ينشده شعب ليبيا الشقيق.