دخول الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الكفرة إلى الشبكة الشرقية

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، دخول الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الكفرة جنوب شرق ليبيا على الشبكة الكهربائية الشرقية بعد إرجاع المحطة للعمل من جديد، مساء اليوم الأحد، بعد وصول الوقود.

وقالت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن محطة كهرباء الكفرة خرجت كليا عن العمل بسبب نفاذ الوقود الخفيف (الديزل) من خزنات المحطة وتأخر وصول إمدادات الوقود من شركة البريقة لتسويق النفط.

وفي وقت سابق، أرجعت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، سبب استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي إلى أن «شركة البريقة لتسويق النفط لا تقوم بتزويدنا بالكميات الكافية من الوقود الخفيف(الديزل) لمحطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا