شكري وبومبيو يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، تطورات الأزمة الليبية وعددا من القضايا الإقليمية الأخرى.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في تصريح، إن شكري وبومبيو ناقشا آخر المُستجدات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لتثبيت عملية وقف إطلاق النار.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين شددا على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة وواشنطن بشأن كافة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة.

وأشار المتحدث إلى أن شكري وبومبيو تناولا التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وأكدا على تلاقي رؤى مصر والولايات المتحدة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

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