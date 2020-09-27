انقطاع الكهرباء يُخلّف أزمات خانقة في سرت

في ظل الأزمات الخانقة التي تشهدها مدينة سرت، عُقد اجتماع موسع في بلدية المدينة برئاسة رئيس المجلس التسييري للبلدية المكلف فرج عبد المجيد، وحضور العديد من المسؤولين.

وقالت البلدية في تصريح، إن الاجتماع خُصص لبحث وتدارس العجز القائم في الشبكة العامة للكهرباء بمنطقة سرت، وتداعيات تزايد ساعات طرح الاحمال لساعات طويلة.

كما نوقش خلال اللقاء الموسع العجز القائم في شبكة الكهرباء ومعالجة بعض المختنقات وفي مقدمتها تزويد المحطات التابعة للنهر الصناعي واستثنائها من خطة طرح الأحمال بالشركة العامة للكهرباء لضمان استمرارية تزويد خزانات الشركة العامة للمياه بالكمية المطلوبة من المياه وتوزيعها على الأحياء بسرت.

واتفق المجتمعون على تذليل الصعاب التي تواجه محطة سرت المدينة 220، ووضع خطة عامة فيما تتعلق بملف طرح الأحمال، خاصة استثناء المرافق الحيوية المهمة في سرت كمستشفى ابن سينا الإيوائي.

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