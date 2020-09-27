استعدادات مُبكرة لمكافحة الليشمانيا في مدن الجبل

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن فريق إدارة مكافحة الأمراض المشتركة التابع له زار المدن الأكثر تسجيلا لمرض الليشمانيا، بهدف دراسة وبحث عوامل ونواقل مرض الليشمانيا.

ونشر المركز، الأحد، صورا تظهر زيارة الفريق إحدى مدن الجبل وهي من بين المناطق الأكثر تسجيلا لمرض الليشمانيا، حيث تتوفر البيئة المناسبة للقوارض وذباب الرمل الناقل للمرض، وفق المركز.

ولفت إلى أن الفريق زار في وقت سابق مدينة تاورغاء لتقييم الوضع بها، في إطار الاستعدادات للبدء في برنامج مكافحة الليشمانيا قبل دخول موسم انتشار المرض.

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