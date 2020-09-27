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استعدادات مُبكرة لمكافحة الليشمانيا في مدن الجبل

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن فريق إدارة مكافحة الأمراض المشتركة التابع له زار المدن الأكثر تسجيلا لمرض الليشمانيا، بهدف دراسة وبحث عوامل ونواقل مرض الليشمانيا.

ونشر المركز، الأحد، صورا تظهر زيارة الفريق إحدى مدن الجبل وهي من بين المناطق الأكثر تسجيلا لمرض الليشمانيا، حيث تتوفر البيئة المناسبة للقوارض وذباب الرمل الناقل للمرض، وفق المركز.

ولفت إلى أن الفريق زار في وقت سابق مدينة تاورغاء لتقييم الوضع بها، في إطار الاستعدادات للبدء في برنامج مكافحة الليشمانيا قبل دخول موسم انتشار المرض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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