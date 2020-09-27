تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أجدابيا

أعلن المستشفى الميداني العسكري في أجدابيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في المدينة، حسب ما ذكره مكتب الإعلام باللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا التي تتخذ عيادة بوشعلة مقراً لها.

وقال المكتب الإعلامي، إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في أجدابيا استلم 11 عينة للتحليل وأظهرت نتائج الفحص المختبري أن من بينها 5 حالات سالبة و6 حالات أخرى موجبة من بينها حالتين جديدتين و4 حالات مخالطة.

وأكدت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في مدينة أجدابيا أنها لم تسجل أي حالة شــفاء أو وفيات خلال اليوم الأحد.

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