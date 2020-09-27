أطفال تراغن يحتجون على سوء الأوضاع المعيشية (صور)

احتجاجا على الأوضاع المعيشية الراهنة في ليبيا وتأثيرها السلبي على حقوقهم، وبدعوة من أطفال جمعية الهناء الخيرية لرعاية الأيتام فرع تراغن، خرج أطفال المنطقة عن صمتهم من خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر الجمعية.

وناشد الأطفال من خلال بيان أصدروه، المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الطفل، بالالتفات الى معاناتهم ومد يد العون لهم لإنهاء الظروف المأساوية التي يعيشونها نظر لتجاهل الحكومات لمعاناتهم المتمثلة في انقطاع الكهرباء ونقص المياه الصالحة للشرب وغياب السيولة والوقود والدواء، مطالبين بحياة آمنة تضمن حقوقهم كأطفال بطفولة بريئة وحقيقية.

وكشف الأطفال المشاركون في الوقفة عن آرائهم الخاصة التي دلت على تأثرهم الكبير ومعاناتهم الشديدة التي لم تترك للطفولة والبراءة مكانا في حياتهم.

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