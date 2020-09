أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة

الموقتة، اليوم الأحد، دخول الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الكفرة على الشبكة الكهربائية

الشرقية، وذلك بعد خروجها كلياً عن العمل بسبب نقص الوقود .

