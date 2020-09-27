مصدر لـ218: السدرة يستعد لتصدير 750 ألف برميل

كشف مصدر مسؤول يعمل في المؤسسة الوطنية للنفط لقناة 218، تفاصيل الناقلة التي ما زالت تنتظر في المياه الإقليمية الليبية قبالة ميناء السدرة تمهيدا لدخولها بغرض شحن خام “السدرة” فور حصولها موافقة من المؤسسة التي لم ترفع حالة القوة القاهرة حتى الآن عن الميناء الذي يعد الأكبر في ليبيا.

وقال المصدر في تصريح لقناة “218”، مساء الأحد، إن الناقلة تحمل اسم MENERVA ELEnora ، مؤكدا أنها ستشحن على متنها 750 ألف برميل من النفط الخام، مشيرا إلى أنها تتبع الشريك الأمريكي لشركة الواحة “هيس”.

وأوضح المصدر أن المؤسسة الوطنية للنفط تبحث بشكل جدي استئناف التصدير في ميناء السدرة الذي تديره شركة الواحة والتي شرعت بدورها في عمليات التعقيم للمقار الفنية والإدارية بالميناء.

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