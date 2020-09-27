الثني يبحث مشاكل مناطق «طوق بنغازي» في اجتماع موسع

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، مع رؤساء المجالس المحلية لمناطق طوق بنغازي، شؤون أحيائهم والأوضاع المعيشية في هذه المناطق وأبرز المشاكل التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنى التحتية والخدمية وعلى رأسها مشاكل المياه والصرف الصحي ورصف الطرق العامة وغيرها من المشاريع.
وبحسب بيان للحكومة الموقتة، حضر الاجتماع الذي عقد ببنغازي، وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري، ومدير إدارة المشروعات بالبلدية المهندس اسامة الكزة، ورؤساء المجالس المحلية لمناطق وأحياء طوق بنغازي، متمثلين في كل من رئيس المجلس المحلي قنفودة سعد الطيرة، ورئيس المجلس المحلي القوارشة إبراهيم الفارسي، ورئيس المجلس المحلي قاريونس صالح بوعمود، ورئيس المجلس المحلي تجمع الشط عبدالسلام المسماري، ورئيس المجلس المحلي تيكا السنوسي المسماري، ورئيس المجلس المحلي بودريسة محمود البرشا.
كما ضم الاجتماع رئيس المجلس المحلي الحليس مراجع الصبيحي، ورئيس المجلس المحلي اللويفية صالح معتوق، ورئيس المجلس المحلي شعماش حسن الفرجاني، ورئيس المجلس المحلي قنفودة القبيلية رمزي المجريسي، ورئيس المجلس المحلي حي الرحبة طارق مصطفى، ورئيس المجلس المحلي بوصنيب إبراهيم البركي، ورئيس المجلس المحلي القوارشة ابراهيم الفارسي، إضافة إلى رئيس المجلس المحلي إبراهيم الفيل، الواقع في مدخل شرق بنغازي منصور العريبي.
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