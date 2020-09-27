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“داخلية الوفاق” تعلن افتتاح مركز شرطة النجيلة الغربية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الأحد، عن افتتاح مركز شرطة النجيلة الغربية في مراسم رسمية من قبل مدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر الطيف،

وأشارت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، الى أن مراسم الافتتاح تمت بحضور مدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله”، وعضو مجلس النواب الدكتور أيمن سيف النصر، ومدير أمن جادو العميد علي الهزهازي، إضافة لعدد من ضباط وضباط الصف والأفراد التابعين للمديرية، وأعيان وشيوخ المنطقة.

وأوضحت “داخلية الوفاق” أن هذا الافتتاح جاء بعد دعم المركز بجميع الإمكانات المتاحة والتجهيز لمباشرة العمل داخله، وذلك من أجل إنجاح سير العمل الأمني والمجاهرة بالأمن داخل المنطقة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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