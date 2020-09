شكري: مصر تتواصل مع الأطراف الليبية لتثبيت وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، إن

“بلاده تتواصل مع مختلف الأطراف الليبية لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، والدفع

قُدماً بمسار تحقيق الأمن والسلام في ليبيا”.

جاء ذلك خلال استقبال شكري لوزير الخارجية

الدنماركي “يبّي كوفود” لبحث العلاقات الثنائية وآخر مستجدات الأوضاع

على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية أن شكري استعرض خلال

اللقاء الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، مؤكدا

أهمية الحفاظ على وحدتها وسيادتها ومؤسساتها، بما يضمن المستقبل الذي ينشده شعب

ليبيا.

وأضافت الخارجية أن المباحثات المصرية –

الدنماركية تناولت ملف الهجرة غير الشرعية، ومن جانبه أكد شكري انفتاح بلاده على

أي مساعٍ من شأنها تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

