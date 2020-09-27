المرصد السوري لـ218: المرتزقة انتهى دورهم في ليبيا

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن دور المرتزقة السوريين انتهى في ليبيا، وقد أعطيت لهم الأوامر للعودة من حيث أتوا لأن حكومة الوفاق باتت تتخوف من محاكمات مستقبلية.

واعتبر عبد الرحمن، في تصريح لقناة “NEWS 218″، الأحد، أن التوافق الليبي – الليبي هو الذي أسهم في تسريع عودة هؤلاء المرتزقة وأنهى وجودهم في ليبيا، وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول الزج بهم كمقاتلين في أذربيجان.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف عن عودة 1400 من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا إلى بلادهم، بعدما انتهت عقود تجنيدهم في ليبيا، ليصل عدد الذين عادوا الى سوريا، حتى الآن، إلى 8500 من أصل 18 ألفا.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الحكومة التركية، خفضت رواتبهم من ألفي دولار إلى 600 دولار.

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